Певица Анна Корсун, известная как MARUV, порадовала поклонников пикантной фотосессией
Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала в образе "развратного" Санты.
Анна позировала возле новогодней елочки в красном корсете, большая часть которого выполнена из прозрачной ткани, трусиках с высокой талией, чулках с бантиками и длинных перчатках. Голову красотки украсила традиционная шапка Санта Клауса.
При этом нарядная певица была в красном парике, уложив длинные локоны на одно из плечей. Руки улыбающаяся звезда театрально развела в стороны, а взгляд шаловливо опустила вниз.
На одном из кадров MARUV предстала в окружении своей команды. Артистка бессовестно уселась на колени к красавчику, дерзко поставив руку на пояс.
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"Сегодня в 18.00 будет прямой эфир у меня в инсте🤗. Будем петь, танцевать и общаться 😉. До встречи 💋💋💋", - говорится в подписи.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
"Оуеее🙌 Ждем вечера, как второго пришествия!🙏"
"самая сексуальная и красивая миссис Клаус 👏❤️"
"Какая красавица😍 красный вам к лицу!"
"С наступающим, секси-гномик!❤️👍 Успеха и процветания!!!"
"Выглядишь потрясающе)👍"
"Ах, ты милый Санта, 🤗🔥"
"Все больше и больше шшшш"
"Да что же ты делаешь!?? Утром такие фотки.....😍😍😍"
"Вареник бомба 👏"
Ранее мы сообщали, MARUV в леопардовом боди и на высоченных стрипах бесстыдно расставила ножки. Не смогла пройти мимо такого эпатажного кадра даже телеведущая Леся Никитюк, поставившая "лайк".
Напомним, MARUV с пикантным вырезом на бюсте показала настоящую страсть, видео
А еще Politeka писала, что жаркая MARUV эффектно устроилась на коленках у звездного красавчика, примеряв кружево