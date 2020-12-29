Известная певица Анна Корсун (MARUV), показала новый эффектный образ

На фото Анна позирует в прозрачном костюме, который частично был леопардовым. Девушка дополнила образ стильными сапогами на большом каблуке, а ноги расставила. Красотка смотрела в объектив камеры и показывала всю свою дерзость. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на стрнаничку знаменитости.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Утонченность. Грация. Красота", "Какая Вы классная и музыка ваша", "Огонек", "Стиль, изысканность и красота", "Прелесть! Молодец!", "Богиня", "Вы само совершенство", "Какой у вас рост?", "Вот это дива", "Опасная", "Мужу везет", "О да, я тебя хочу", "С любовью из Москвы", "Эстетика пошлости", "Бомба, огонь, петарда", "Конечно, фигура очень красивая, но....", "Расцарапай мне спину, тигрица", "Аня вы чудо!!!! воплощение женственности и соблазнительности на Земле".

Мы писали, что популярная украинская певица MARUV покорила поклонников неприличным видом в латексном костюме.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее страстное фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Певица надела латексный костюм синего цвета, в котором было очень много прозрачных вставок, включая зону бюста.

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