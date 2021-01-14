Популярная украинская певица MARUV показала идеальную растяжку на горячих кадрах из спортзала
Красотка решила показать, что даже после расслабляющего отдыха в жарком Дубае находится в отличной форме. Она поделилась соответствующими кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.
Так, Анна Корсун (настоящее имя певицы) показала, как занимается в спортзале со своим мужем. Для занятий спортом она выбрала довольно необычный наряд: черный боди и полупрозрачные колготы. В таком наряде красотка смогла продемонстрировать свою фигуру во всем ее великолепии.
На одном из снимков MARUV показала, как сидит на шпагате.
«После недели отдыха сесть в шпагат было п***ец как больно. Больше не буду делать перерывы между занятиями», - подписала фото она.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Эллерт раскрыл, почему до сих пор не показывает Мишину родителям: "Мама сразу сказала..."
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
Еще на одном снимке певица позировала уже со своим мужем. Она приобняла его и повернулась к камере боком, чтобы продемонстрировыть впечатляющую пятую точку.
«Попу тоже прокачала», - написала MARUV на фото.
Ранее мы писали, что певица показала, как отдыхает на заграничном курорте.
Уточним, что на опубликованных кадрах знаменитость позирует в бассейне, демонстрируя всем на камеру свои богатства. Это привело в "дикий" восторг ее поклонников.
Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".
Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".