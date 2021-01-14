Популярная украинская певица MARUV показала идеальную растяжку на горячих кадрах из спортзала

Красотка решила показать, что даже после расслабляющего отдыха в жарком Дубае находится в отличной форме. Она поделилась соответствующими кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

Так, Анна Корсун (настоящее имя певицы) показала, как занимается в спортзале со своим мужем. Для занятий спортом она выбрала довольно необычный наряд: черный боди и полупрозрачные колготы. В таком наряде красотка смогла продемонстрировать свою фигуру во всем ее великолепии.

На одном из снимков MARUV показала, как сидит на шпагате.

«После недели отдыха сесть в шпагат было п***ец как больно. Больше не буду делать перерывы между занятиями», - подписала фото она.

Еще на одном снимке певица позировала уже со своим мужем. Она приобняла его и повернулась к камере боком, чтобы продемонстрировыть впечатляющую пятую точку.

«Попу тоже прокачала», - написала MARUV на фото.

Ранее мы писали, что певица показала, как отдыхает на заграничном курорте.

Уточним, что на опубликованных кадрах знаменитость позирует в бассейне, демонстрируя всем на камеру свои богатства. Это привело в "дикий" восторг ее поклонников.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".