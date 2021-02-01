Популярная украинская певица MARUV с подружкой устроила зажигательные танцы в костюмах

Эпатажная певица MARUV не боится удивлять публику своими дерзкими выходками, поражая откровенными нарядами и движениями. В Instagram Stories звезда показала новенький костюмчик и станцевала в нем перед своей подружкой, пишет Politeka.net.

MARUV не побоялась показать поклонникам, как проходят ее рабочие будни и чем она заполняет паузы между яркими выступлениями. На своей страничке в соцсети певица снова подняла градус зажигательными и игривыми движениями, энергично двигая почти не прикрытыми короткой юбочкой крутыми бедрами.

На виде, которым похвасталась MARUV, она, скорее всего, репетировала свое очередное выступление. Певица облачилась в манящее черное платьице экстремальной длинны, в котором на груди был сделан привлекательный для представителей сильного пола вырез в виде сердца.

Искушающий образ дополнили длинные черные перчатки из той же ткани, что и платье, и симпатичные черные "ушки кролика", надетые на голову певицы.

MARUV станцевала вместе с девушкой со своего балета, наряд которой почти в точности копировал одежду певицы, только с одним лишь отличием: на голове вместо ушек кролика красовались маленькие ушки черной кошечки.

Девушки грациозно двигались в такт музыке, пока MARUV не заставила свою "подружку-кошечку", загнанную напором певицы, сесть на стол и раздвинуть ножки. MARUV почти вплотную приблизилась к девушке и та положила ей руки на плечи, останавливая движение. Видно, что девушки играли между собой и, судя по их выражению лица, это им очень нравилось.

"Хорошо, что тебе уже есть 21",- шутливо подписала свою публикацию MARUV.

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