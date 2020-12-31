Звезды не упускают возможности, чтобы подарить своим поклонникам новогоднее настроение

Politeka.net решила вспомнить, как знаменитости примеряли новогодние костюмы, а некоторые из них и вовсе превращались в соблазнительных Снегурочек.

Так, украинская певица Ани Лорак однажды примеряла полноценный костюм Снегурочки, который состоял из голубой меховой шубки и шапочки. В руках артистка держала символ года – дракона. На архивном снимке певица выглядела очень мило.

Ольга Полякова любит эпатажные костюмы. На одном из выступлений она появилась в настоящем костюме Снегурочки с полноценным кокошником.

А вот балерина Екатерина Кухар выбрала более скромный образ. Она надела светлое пушистое платье, в котором ее сразу же назвали Снегурочкой. Артистка спустила платье, сделав свой образ весьма пикантным.

Но дальше всех пошла скандальная певица MARUV, которая устроила пикантную фотосессию к Новому году. Артистка надела эффектное нижнее белье красного цвета и шапочку Санта Клауса. Фото было сделано возле елочки, что только усилило праздничный эффект. Правда, не все поклонники оценили образ певицы.

«Ты когда-нибудь как женщина сможешь одеваться? Или одежды нет у вас там», «Да что же ты делаешь!?? Утром такие фотки», «Банально и безвкусно. Марув уже не та... верните ту что была 2 года назад!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV в прозрачном корсете и чулках заставила взвыть от неприличия: "Да что же ты делаешь?".

Как сообщала Politeka, красотка Кухар из "Танців з зірками" в перьях и короне ошеломила новым образом, такой ее еще не видели: "Вдохновение....".

Также Politeka писала, что Лорак блеснула своим "блаженством" в слишком смелом декольте: "Королева".