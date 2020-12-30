Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар впечатлила роскошными образами для уникальной фотосессии

Как передает Politeka.net, прима-балерина приняла участие в нашумевшем проекте Harcourt Inspiration ("Харкурт Вдохновение"). Она выложила кадры со съемок и рассказала подробности на своей странице в соцсети "Инстаграм".



Во время фотосессии Екатерина Кухар примерила два необычных образа. Сначала она надела черное платье из перьев с открытыми плечами, стройную талию красотки подчеркнул практически незаметный пояс. Волосы танцовщица собрала в высокий хвост, а довершила образ бриллиантовым "ошейником", ожерельем и серьгами, которые вскоре сменила на золотые украшения.

Для второго образа Екатерина Кухар надела "пушистое" белое платье, а также полупрозрачную корону в виде венка из листьев, вероятно, хрустальную. Она сделала более выразительный макияж с темно-красной помадой и сделала новую волнистую укладку своих локонов.

"Дорогой, поздравляю с выходом книги-фотоальбома. Это самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt. На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстали 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино", - подписала кадры Екатерина Кухар.

Ранее звезда выложила в соцсети снимки, для которых позировала со своим мужем – артистом балета Александром Стояновым и коллегой Станиславом Ольшанским, все трое надели костюмы из оперы «Свадьба Фигаро». Станиславу досталась роль женщины, а на одном из фото муж Екатерины в шутку потрогал его за грудь, чем удивил балерину.

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Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в смешной шапке и волосатой шубе показала ночные развлечения с семьей.

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