Звезды шоу-бизнеса Юрий Ткач и Екатерина Кухар удивили поклонников

Кадры появились в личном микроблоге звезды "Квартал 95" в Instagram.

Так, звезд украинского шоу-бизнеса засняли в тот момент, когда они вдвоем уселись на колени к Святому Николаю

"Это какой-то кошмар. Для детей это же сделали. Гля, уселись... А все нормально, ребят? Тут ребенок в очереди. Никого не смущает, нет? Уселись они...", - говорит девушка, которая засекла Юрия Ткача и Екатерину Кухар на коленях Святого Николая.

Звезды шоу-бизнеса решили загадать желания накануне Нового года и попросили Святого Николая, чтобы пандемия китайского вируса ушла.

Позже звезды посмеялись и уступили место детям, чтобы они тоже могли загадать желания.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Ткач огорошил фанатов болезненным видом.

Юрий Ткач решил повеселить поклонников, сделав грустное лицо и укутавшись в теплый халат.

Некоторые пользователи Instagram с юмором отнеслись к публикации юмориста. Но были и такие комментаторы, которые предположили. что у Юрия Ткача какие-то проблемы со здоровьем, о чем говорят его мешки под глазами.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.