Судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар поделилась трогательным семейным фото
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию сторис, на которых вместе с мужем Александром Стояновым, детьми и семьей кума Юрия Ткача из «Квартал 95» показала вечерние развлечения. Звезды решили побывать в резиденции Святого Николая в Киеве. Они гуляли, катались на горках, а также фотографировались возле елки.
Кухар была одета в теплые валенки и розовую волосатую шубку. На голове у знаменитости красовалась забавная шапка с бубоном. На одном из фото Катя позировала вместе с мужем, сыном Тимуром и дочкой Анастасией.
Стоит отметить, что Кухар выглядела и вела себя очень просто, совсем не так, как ее привыкли видеть телезрители. Образ элегантной Екатерины тоже отличался от ее телевизионного образа. Судя по сторис, Катя дала волю эмоциям и наслаждалась отдыхом с семьей.
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Ранее мы писали, что Екатерина Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем. Конфликт произошел после рождения дочки. Стоянов уехал за границу и не смог забрать жену с дочкой из роддома. Строптивая Кухар обиделась на мужа и перестала принимать звонки от него.
Ранее Катя рассказывала, что муж долго уговаривал ее родить второго ребенка.
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