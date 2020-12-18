Зірки шоу-бізнесу Юрій Ткач і Катерина Кухар приголомшили фанатів

Кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки "Квартал 95" в Instagram.

Так, зірок українського шоу-бізнесу зняли в той момент, коли вони удвох сіли на коліна до Святого Миколая.

"Це якийсь кошмар. Для дітей це ж зробили. Гля, сіли... А все нормально, люди? Тут дитина в черзі. Нікого не бентежить, ні? Сіли вони...",- каже дівчина, яка засікла Юрія Ткача і Катерину Кухар на колінах Святого Миколая.

Зірки шоу-бізнесу вирішили загадати бажання напередодні Нового року і попросили Святого Миколая, щоб пандемія китайського вірусу пішла.

Пізніше зірки посміялися і поступилися місцем дітям, щоб вони теж могли загадати бажання.

Раніше ми розповідали, що Юрій Ткач приголомшив фанатів хворобливим виглядом.

Юрій Ткач вирішив повеселити шанувальників, зробивши сумне обличчя і загорнувшись в теплий халат.

Деякі користувачі Instagram з гумором поставилися до публікації гумориста. Але були й такі коментатори, які припустили. що у Юрія Ткача якісь проблеми зі здоров'ям, про що говорять його мішки під очима.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.