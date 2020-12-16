І це в такий важливий момент

Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар влаштувала скандал через самовільну витівку чоловіка Олександра Стоянова

Як пише Politeka.net, пара ледь не розлучилася ще до весілля. Прима-балерина розповіла сімейну історію в програмі" Зірковий шлях " (щоб подивитися Польне відео, скрольте сторінку до кінця).

"Олександр собі дозволив фривольність і отримав скандал. Він поїхав до Італії на гастролі, на які ми повинні були їхати разом", - заявила Катерина Кухар.

Інцидент в зірковій родині стався в 2015 році, незабаром після народження дочки Анастасії (тоді вони жили тільки в цивільному шлюбі). Як стверджує Кухар, через три дні її благовірний поїхав за кордон і навіть не забрав дружину з маленькою дочкою з пологового будинку. Балерина сильно образилася і не бажала розмовляти з Олександром, який постійно намагався до неї додзвонитися.

"Я відключила телефон у будинку, відключила телефон у мами, у себе. Але він такий божевільний, просто взяв і приїхав. Скасував гастролі, приїхав, помирився і поїхав назад", - з посмішкою розповіла Катерина.

З прем'єром балету вона зіграла весілля в 2019 році, до цього танцюристи зустрічалися близько десяти років. Судячи з публікацій в Instagram, зараз, у Олександра і Каті все добре. Нещодавно вона виклала спільне фото і в черговий раз зізналася своєму чоловікові в коханні:

"Я буду пристрасно любити тебе сьогодні і завжди. Я обіцяю зберегти це почуття і знаю: ця любов одна і на все життя. Ми це доводимо один одному вже 10 років!".

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