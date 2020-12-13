Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала себя в эффектных образах

На первом фото Кухар позировала в прозрачном красной юбке с черным верхом. Образ Екатерина дополнила пуантами, выставляя идеальные ножки на всеобщее обозрение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Екатерина уже хвасталась своей грацией на сцене. Красотка была в платье и пуантах, расставив руки. Девушка находилась рядом с партнером, который танцевал вместе с ней.

Тройку закрывает образ Кухар на выступлении в "Женском квартале". Балерина в красном платье задрала ногу, которую держала Елена Кравец используя вместо "оружия". Кадр получился довольно забавным и интересным.

На последнем фото Екатерина уже позировала в прозрачном наряде, а образ дополнила пуантами. Красотка присела, расставив ноги, став на носочки. Рядом можно увидеть мужа девушки Стоянова Александра, который был в штанах и с голым торсом.

Сообщалось, что украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась домашними кадрами.

Звездная пара обзавелась ароматическими свечами, которые пришлись по вкусу даже мужу балерины Александру Стоянову.

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