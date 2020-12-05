Украинская прима-балерина Екатерина Кухар из проекта «Танці з зірками» удивила выходкой с телеведущей Лесей Никитюк в гримерке
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Народное творчество. Выступаем на корпоративах. Дорого!» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кухар с Никитюк исполняют зажигательную песню, придаваясь эмоциям на камеру.
Принц Уильям поразил реакцией на поведение Меган Маркл, всплыли детали: "Кейт Миддлтон пришлось..."
Кравец из "Квартал 95" призналась в необычных отношениях с Потапом, Каменских и не снилось: "Знакомьтесь, это мой..."
Лохматая Кухар из "Танців з зірками" пожаловалась на сложности и стресс: "Расскажу вам..."
"Больные кричат и ползут к окнам": ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны
«Огонь, девочки! И это еще трезвые», «да, девочки с репертуаром вы не определились😃 «Странник» пела Аллегрова», «и правда говорят, что талантливые люди - талантливы во всем», «обожаю», «ну, во первых – это красиво», «хах, класс», «вы потрясающая и какой у вас прекрасный голос», «о Боже, почему же так смешно», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что судья проекта «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар удивила поклонников уставшим видом.
«У меня сегодня легкий стресс, я себе сегодня не нравлюсь. У меня новая прическа, новый мэйк, и я себя совсем в нем не чувствую. Был сегодня тяжелый день. Хорошо, что он закончился… Насыщенный день. Расскажу вам потом, скоро увидите», – говорит она.
Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками".
Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья.
Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер.