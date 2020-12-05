Украинская прима-балерина Екатерина Кухар из проекта «Танці з зірками» удивила выходкой с телеведущей Лесей Никитюк в гримерке

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Народное творчество. Выступаем на корпоративах. Дорого!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кухар с Никитюк исполняют зажигательную песню, придаваясь эмоциям на камеру.

«Огонь, девочки! И это еще трезвые», «да, девочки с репертуаром вы не определились😃 «Странник» пела Аллегрова», «и правда говорят, что талантливые люди - талантливы во всем», «обожаю», «ну, во первых – это красиво», «хах, класс», «вы потрясающая и какой у вас прекрасный голос», «о Боже, почему же так смешно», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что судья проекта «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар удивила поклонников уставшим видом.

«У меня сегодня легкий стресс, я себе сегодня не нравлюсь. У меня новая прическа, новый мэйк, и я себя совсем в нем не чувствую. Был сегодня тяжелый день. Хорошо, что он закончился… Насыщенный день. Расскажу вам потом, скоро увидите», – говорит она.

Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья.

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер.