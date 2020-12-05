Судья проекта «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар удивила поклонников уставшим видом

В сториз в социальной сети Инстаграм она рассказала фолловерам о том, что пятница выдалась для нее очень тяжелой, передает Politeka.net.

«У меня сегодня легкий стресс, я себе сегодня не нравлюсь. У меня новая прическа, новый мэйк, и я себя совсем в нем не чувствую. Был сегодня тяжелый день. Хорошо, что он закончился… Насыщенный день. Расскажу вам потом, скоро увидите», – говорит она.

Отметим, что, несмотря на раздраженность, балерина выглядит превосходно. Пышные волосы не скрывают идеальный макияж. Визажист подчеркнул красивые глаза звезды, пухлые губы и ее выразительные скулы.

На записи Екатерина сидит в салоне авто, за окнами которого уже совсем темно.

Ранее мы рассказывали, что недавно балерина поразила соблазнительным образом. На опубликованном в соцсети фото Кухар запечатлена в розовом платье на широких бретелях, которые перекрестно соединяются на груди. Плечи Катерины оказались обнаженными, как и живот, где был небольшой вырез.

Еще более пикантным этот снимок оказался из-за того, что балерина позировала без бюстгальтера. В разрезе можно заметить часть оголенного бюста.

Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья: «Я начну…».

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер: «Ядом уже стены павильона забрызгала».