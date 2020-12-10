Вокруг шоу «Танці з зірками» разгорелся новый скандал

Украинцы возмущены результатами шоу, и уверены, что их подтасовали. Зрители просят организаторов принять меры. Дискуссия разгорелась на странице проекта в «Инстаграм».

Украинцы пишут, что логичной выглядела победа в шоу Юлии Саниной, а не Санты Димопулос. Зрители считают, что проект нуждается в некоторых изменениях. В частности, не справедливім віглядит тот факт, что участвовать может звезда, которая ранее занималась танцами, как это было в случаях с Сантой.

«Санина должна была выиграть, а не деньги мужа Санты», «Не фальсифицировать результаты. И показывать, как проголосовали зрители. Возможно, тогда я снова буду смотреть, а так я этим сезоном, особенно финалом, разочарована», «В парах не должен быть участник с танцевальная прошлым», - пишут в Сети.

Вторым моментом, который повторил не один зритель, стало требование убрать из жюри балерину Екатерину Кухар. Многим не по нраву ее колкие реплики и жесткая критика участников.

«Уберите Кухар с жюри», «Следующий сезон без Кухар», "Срочно меняйте Кухар"- требуют зрители «Танців з зірками».

Возможно, создатели проекта прислушаются к просьбам зрителей, и Екатерина Кухар больше не будет оценивать танцы участников шоу.

Напомним, игривую Екатерину Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.

Как сообщала Politeka, Екатерину Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья.

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер.