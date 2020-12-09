Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма трогательно поздравил сына с днем рождения

Артист поделился милым постом, посвященным одному из своих самых дорогих людей, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Влад и его жена Лилия воспитывают сына Леона, которому исполнилось пять лет. По этому случаю родители устроили мальчику веселый праздник, а также не забыли о поздравлениях в соцсетях.

«Леон. 5 лет. Как одно мгновение. Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда. Лилия, спасибо за Чудо», - написал танцор.

Он также поделился свежим фото, на котором Леон позирует в пустыне на фоне голубого неба. Снимок был сделан во время недавней поездки Ямы в Дубай со своей семьей. Белокурый мальчик на нем позирует во всем черном.

Поклонники хореографа не могли пройти мимо такого поста.

«Красивый мальчик. И на маму и на папу похож. С именинником вас!!! Счастья, здоровья и всех благ вашему сынуле», «Красивый мальчик! Удачи в жизни!», «Поздравляем всю вашу семью! Крепкого здоровья имениннику, успехов в развитии и хороших друзей», «С Днём Рождения, Маленький Принц! Мир! Дружба! Жвачка!», «С первым юбилеем, пусть растет настоящим Мужчиной и настоящим Человеком», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" позволил поглазеть на роскошные ножки жены в машине.

Как сообщала Politeka, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" порадовал жаркими объятиями с женой-красоткой: "Сложно думать, когда у тебя...".

Также Politeka писала, что Влад Яма раскрыл жесткие правила "Танців з зірками", о которых не рассказывают зрителям.