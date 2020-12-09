Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", показал, как проводит время с женой в машине

На кадрах Влад показал свою супругу в курточке, которая сидела за рулем автомобиля. Яма после этого перевел камеру на ножки красотки в юбке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мама идет на взлет", - сказал на кадрах Влад

"Взлетаем. Пристегните ремни", - ответила Лилия на слова супруга.

После этого хореограф показал лобовое стекло автомобиля и начал снимать небо.

Фанаты не смогли оценить ролик Влада или написать комментарии, так как он был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма знает, как радовать своих поклонников.

Так, Влад Яма опубликовал тематическое фото на фоне новогодней елки, где он нежно обнимает свою жену Лилию.

"Сложно думать о подарках, когда главный подарок уже у тебя в руках", - подписал украинский танцор нежный снимок со своей любимой женщиной.

Сообщалось, что известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился жарким фото из пустыни, на котором позирует со своей женой Лилией.

На снимке Влад и Лилия позируют на фоне песчаных дюн. При этом, хореограф одет в черный жилет, накинутый на голое тело и позволяющий ему продемонстрировать свой обнаженный торс, а также простые джинсы.

Напомним, Влад Яма раскрыл жесткие правила "Танців з зірками", о которых не рассказывают зрителям

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