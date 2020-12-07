Знаменитый украинский хореограф и один из судей «Танців з зірками» Влад Яма рассказал о жестких правилах, с которыми столкнулись участники шоу

Не так давно украинцы увидели финал популярного танцевального шоу, за которым до этого следили на протяжении нескольких месяцев. В интервью Кате Осадчей для «Светской жизни» Яма признался, что за кадром проекта остались некоторые жесткие правила, которые должны были соблюдать участники.

Так, танцор рассказал, что после своей травмы, которую он получил прямо во время эфира в номере с певицей Юлией Саниной он не получил от проекта никакой компенсации, ведь она не предусмотрена. Зато участников шоу вполне могут оштрафовать за некоторые проступки, например – за опоздание.

«Если ты опоздаешь на прямой эфир, то ты теряешь половину гонорара за весь сезон. Я никогда не опаздываю, поэтому я спокойно к этому отношусь. А в отношении физических травм — нет, не было там такого», - откровенно рассказал Яма.

Танцор также признался, что после травмы руки, которую он получил выполняя поддержки с Саниной, и последовавшей операции он не уверен, захочет ли выходить на паркет в следующем сезоне.

Напомним, ранее Яма высказался о финале шоу.

«Прошла неделя, я вроде остыл, но результаты финала пока комментировать не буду. Утешает то, что танцевали хорошо все три пары», - написал он.

Напомним, страсти вокруг "Танців з зірками" не утихают, Влад Яма заговорил о финале шоу: «Я вроде остыл, но…».

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