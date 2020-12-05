Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не удержалась и жестко отреагировала на новую шутку танцора Влада Ямы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.

Так, в сторис Леся записала фрагмент комедийного сериала " Великі вуйки: вдома краще ", премьера второго сезона которого состоялась на канале "1+1". В новой серии Яма вспомнил, как Никитюк принимала участие в "Танцах со звездами" в паре с телеведущим Дмитрием Комаровым.

По сюжету, в одной из сцен сериала " Великі вуйки: вдома краще" мужчине сводит спину, и он жалуется, что это очень не вовремя.

"Я на "Танцах со звездами" видел, как танцуют Дмитрий Комаров и Леся Никитюк. Так вы даже с такой спиной хуже уже не станцуете", - сказал Яма.

Очевидно, Никитюк не забыла старые обиды, поэтому не удержалась и отреагировала на эту шутку.

"Смешно, п**дец", - написала она.

Как известно, конфликт между Никитюк и Ямой возник еще несколько лет назад, когда Леся была участницей шоу "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Комаровым, а Яма был на проекте судьей. Тогда танцор жестко раскритиковал телеведущую после ее выступления и посоветовал "закрывать ноги", потому что движения Леси якобы выглядели вульгарными.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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