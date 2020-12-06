Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вновь заговорил о проекте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 38-летний танцор отметил, что у него вошло в привычку каждое воскресенье отправляться на эфир.

«Первое воскресенье без «Танцев». Сезон @ tanci1plus1 оказался очень сложным и непредсказуемым, но, вместе с тем, ярким. Прошла неделя, я вроде остыл, но результаты финала пока комментировать не буду. Утешает то, что танцевали хорошо все три пары», - отметил Яма, вновь напомнив зрителям о скандальном финале.

Он также добавил, что в память о 2020 году ему не нужно делать татуировку, потому что у него останется шрам на руке.

«Впереди несколько новогодних съемок и первый юбилей сына. Затем гастроли, фестивали, опять съемки, корпоративы, включая Новый Год ... А может и нет - это же 2020», - написал Влад, сопроводив пост серией фотографий, сделанных во время шоу.

В комментариях хореографу оставили несколько отзывов.

«Скучаю за танцами», «Владик вы лучший!», «Так люди уже все прокомментировали, поддерживаю Вас!», - пишут пользователи сети.

Как известно, победу в шоу пророчили Юлии Саниной, но первое место в проекте досталось Санте Димопулос.

Напомним, что полураздетый Влад Яма рванул к красотке-жене в черном корсете: "Ну как тут не бежать?".

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