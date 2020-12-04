Відомий український танцюрист Влад Яма після фіналу "Танців з зірками" показав себе з дружиною на відпочинку та зробив зворушливе зізнання
В коментарях фоловери захопились закоханою парою та засипали їх компліментами.
"Гарно і мило, ви обидва виглядаєте супер", "Біжи, Владе, біжи... Головне - встигнути!", "Біг по піску шкідливий! І спину рівно тримай!", "Ви найкращі!", "Запорізький джин", "Владе, у тебе дуже гарна дружина", "Супер класні", "Дуже гарні", "Владе, у тебе дуже-дуже гарна дружина! Щастя вам! Ніколи не хворійте і живіть вічно! Ваш", - пишуть у коментарях.
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Раніше повідомлялось, що Яма показав, як він зі своїм маленьим сином виконує вправи у спортзалі.
Нагадаємо, суперфінал "Танців з зірками" здивував несподіваними поворотами: хто переміг.
Як повідомляла Politeka, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».
Також Politeka писала, що розкішна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" вразила довжиною ніг.