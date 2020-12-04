Відомий український танцюрист Влад Яма після фіналу "Танців з зірками" показав себе з дружиною на відпочинку та зробив зворушливе зізнання

Як передає Politeka , відповідний пост з'явився на сторінці Ями в соцмережі.

Так, танцюрист опублікував світлину, на якій він у пустелі біжить в бік своєї дружини Ліліани Кудлай. При цьому жінка ефектно позує на піску у білій пишній сукні та чорному корсеті, а на ногах у жінки - високі чорні ботфорти.

Яма позаду Ліліани біжить в її бік. На ньому тільки джинси і коричнева жилетка, надягнута на голий торс.

"Ну як тут не бігти?.." - написав він.