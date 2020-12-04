Известный украинский танцор Влад Яма после финала "Танцев со звездами" показал себя с женой на отдыхе и сделал трогательное признание

Как передает Politeka , соответствующий пост появился на странице Ямы в соцсети.

Так, танцор опубликовал фотографию, на которой он в пустыне бежит в сторону своей жены Лилианы Кудлай. При этом женщина эффектно позирует на песке в белом пышном платье и черном корсете, а на ногах у женщины - высокие черные ботфорты.

Яма позади Лилианы бежит в ее сторону. На нем только джинсы и коричневая жилетка, надетая на голый торс.

"Ну как тут не бежать?.." - написал он.