Известный украинский танцор Влад Яма после финала "Танцев со звездами" показал себя с женой на отдыхе и сделал трогательное признание
В комментариях фолловеры восхитились влюбленной парой и засыпали их комплиментами.
"Красиво и мило, вы оба выглядите супер", "Беги, Влад, беги... Главное - успеть!", "Бег по песку вреден! И спину ровно держи!", "Вы лучшие!", "Запорожский джин", "Влад, у тебя очень красивая жена", "Супер классные", "Очень хорошие", "Влад, у тебя очень-очень красивая жена! Счастья вам! Никогда не болейте и живите вечно! Ваш", - пишут в комментариях.
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Ранее сообщалось, что Яма показал, как он со своим маленьким сыном выполняет упражнения в спортзале.
Напомним, суперфинал "Танцев со звездами" удивил неожиданными поворотами: кто победил.
Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила длиной ног.