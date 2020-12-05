Відома українська телеведуча Леся Нікітюк не втрималась і жорстко відреагувала на новий жарт танцюриста Влада Ями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Нікітюк у соцмережі.

Так, у сторіс Леся записала фрагмент комедійного серіалу "Великі вуйки: вдома краще", прем'єра другого сезону якого відбулась на каналі "1+1". У новій серії Яма пригадав, як Нікітюк брала участь у "Танцях з зірками" в парі з телеведучим Дмитром Комаровим.

За сюжетом, у "Великих вуйках: вдома краще" чоловікові зводить спину, і він скаржиться, що це дуже невчасно.

"Я на "Танцях з зірками" бачив, як танцюють Дмитро Комаров і Леся Нікітюк. То ви навіть із такою спиною гірше вже не станцюєте", - сказав Яма.

Очевидно, Нікітюк не забула старі образи, тому не втрималась і відреагувала на цей жарт.

"Смішно, п**дець", - написала вона.

Як відомо, конфлікт між Нікітюк і Ямою виник ще декілька років тому, коли Леся була учасницею шоу "Танці з зірками" в парі з Дмитром Комаровим, а Яма був на проєкті суддею. Тоді танцюрист жорстко розкритикував телеведучу після її виступу та порадив "закривати ноги", тому що рухи Лесі нібито виглядали вульгарними.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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