Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розпалив пікантним фото з дружиною Ліліаною

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував разом з дружиною в пустелі.

Влад з Ліліаною постали в однаковому ансамблі: брутальних шкіряних нарядах. Босоногий хореограф стояв ближче до камери, в штанях і жилетці, розкритій на голих грудях. Влад блиснув накачаним торсом, зробивши вираз обличчя серйозним, ба навіть суворим.

А ось Ліліана, що стояла на дюні позаду нього, засліпила посмішкою. Дівчина також була в шкіряному вбранні: корсеті, шортиках, рваній спідниці та високих чобітках. Пружний бюст красуні спокусливо випирав, а оголені стегна виблискували на сонці.

"Найкраще, звичайно, попереду❤️ @liliya_yama", - підписав фото Влад Яма.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Наступна зупинка Burning man 🔥 😉 "

"Це дуже круте фото🔥"

"До чого ж ідеально підібрані образи!!! 👍 Справжня амазонка та повелитель пустелі 🤗 🤗 😍 🤩 захват!!!!"

"Неможливо гарні. Обидва. Влад, якщо чесно, трохи красивіше))"

До цього хореограф також ділився фото з пустелі, правда, вони з Ліліаною були в інших нарядах. Так, дівчина сиділа на піску в білій сукні і темному корсеті (ніби серцеїдка з романів про піратів), а чоловік в коричневій жилетці та рваних джинсах біжав до неї, здіймаючи клуби пилу.

"Ви найкращі!", "Запорізький джин", "Влад, у тебе дуже красива дружина", "Супер класні", "дуже хороші", "ніколи не хворійте і живіть вічно!", - відреагували користувачі.

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