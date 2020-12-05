Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма разгорячил пикантным фото с женой Лилианой

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе с супругой в пустыне.

Влад с Лилианой предстали в одинаковом ансамбле: брутальных кожаных нарядах. Босоногий хореограф стоял ближе к камере, в штанах и жилетке, распахнутой на голой груди. Влад блеснул накачанным торсом, сделав выражение лица серьезным, даже суровым.

А вот Лилиана, стоявшая на дюне позади него, ослепила улыбкой. Девушка также была в кожаном наряде: корсете, шортиках, рваной юбке и высоких сапожках. Упругий бюст красотки соблазнительно выпирал, а обнаженные бедра сверкали на солнце.

"Лучшее, конечно, впереди❤️ @liliya_yama", - подписал фото Влад Яма.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Следующая остановка Burning man 🔥😉"

"Це дуже круте фото🔥"

"До чего же идеально подобраны образы!!! 👍 Настоящая амазонка и повелитель пустыни 🤗🤗😍🤩 Восторг!!!!"

"Невозможно красивые. Оба. Влад, если честно, немного красивее))"

До этого хореограф также делился фото из пустыни, правда, они с Лилианой были в других нарядах. Так, девушка сидела на песке в белом платье и темном корсете (будто сердцеедка из романов про пиратов), а муж в коричневой жилетке и рваных джинсах бежал к ней, вздымая клубы пыли.

"Вы лучшие!", "Запорожский джин", "Влад, у тебя очень красивая жена", "Супер классные", "Очень хорошие", "Никогда не болейте и живите вечно!", - отреагировали пользователи.

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