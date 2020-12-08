Танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма знает, как радовать своих поклонников

Новое фото с женой Лилией звезда опубликовал в своем личном Instagram.

Известный танцор, видимо, решил перебить новогодним настроением переживания после полученной травмы.

Так, Влад Яма опубликовал тематическое фото на фоне новогодней елки, где он нежно обнимает свою жену Лилию.

"Сложно думать о подарках, когда главный подарок уже у тебя в руках", - подписал украинский танцор нежный снимок со своей любимой женщиной.

За короткое время поклонники оставили под публикацией сотни лайков.

"Моя седая борода..", "Красавчики", "Какие хорошие", "С наступающим Новым годом вас", "Какие же вы жорошие", "Такие милые", "Люблю вас, вы очень красиваая пара", "Класс! Тогда можно подумать о подарке для главного подарка, который подарил ещё один главный подарок", - написали некоторые фанаты под снимком.

Ранее мы рассказывали, что Влад Яма с женой в кожаных нарядах заставили трепетать поклонников.

Влад с Лилианой предстали в одинаковом ансамбле: брутальных кожаных нарядах. Босоногий хореограф стоял ближе к камере, в штанах и жилетке, распахнутой на голой груди.

А вот Лилиана, стоявшая на дюне позади него, ослепила кожаным нарядом: корсет, шортики, рваная юбка и высокие сапожки.

Напомним, игривая Кухар решила развлечься с Ямой прямо в гримерке

Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила длиной ног.