Судья "Танцев со звездами" и прима-балерина Украины Екатерина Кухар пережила в своей жизни много потрясений
Когда Екатерина Кухар начинала свою успешную карьеру, она узнала, что ждет первенца. После родов очень сложно вернуться в былую форму, но балерина приняла осознанное решение - ребенок родится. Тогда она ждала девочку, и беременность протекала нормально, однако на родах Екатерина потеряла частичку себя.
Об этом она рассказала в интервью программе "ЖВЛ" на канале ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Как сказали врачи, у новорожденной девочки не открылись легкие. Екатерина вспомнила, что самым страшным моментом в тот день был ее перевод в палату, где она слышала детский плач.
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"Самое страшное испытание было в реанимации и после реанимаци. Когда тебя переводят в палату, помимо того, что после такого ты не хочешь жить, ты еще и слышишь детский плач. Ведь так сложилось, что я была рядом с тем местом, где были отказнички", - поделилась тяжелыми воспоминаниями прима.
Когда Екатерина Кухар узнала, что ждет второго ребенка ее эмоции и ощущения были совершенно смешанными. С одной стороны она чувствовала счастье, а с другой - ее сковал страх.
"Я очень сильно заковала себя страхами. Мне казалось, что у меня на шее капкан, который мешает дышать ", - говорит Кухар.
Ее сын Тимур, к счастью, родился здоровым и очень похожим на свою звездную мать.
Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.
Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья.
Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер