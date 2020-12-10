Известная украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала себя во всем черном и раскрыла, что изменилось в ее жизни с появлением детей
Как сообщает Politeka.net, танцовщица поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она отметила, что вокруг уже вовсю чувствуется новогоднее настроение и приближение праздника.
«Я осознала, что с появлением детей формируются и новые новогодние традиции...Наша самая популярная из года в год — это разбивать «энное» количество игрушек во время того, как мы украшаем ёлку...Сегодня к трём новогодним игрушкам добавилась ваза, декорированная сусальным золотом, которую я купила в презент бабушке с первого гонорара в Японии», - рассказала Кухар в своей публикации.
Впрочем, танцовщица тут же отметила, что это только «на счастье». Как известно, Кухар со своим мужем, премьером Национальной оперы Александром Стояновым воспитывают сына Тимура и дочь Анастасию.
Она также опубликовала новое фото, на котором позирует на фоне новогодних декораций. Кухар на фото стоит в черном костюме со сверкающей брошкой.
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Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.
«Катюша, ты настоящая Снегурочка!», «Божественная», «Невероятно красивая», «Катюша, выглядите просто шикарно!», «Новогодняя фея. Просто богиня», - пишут люди.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» внезапно запела, устроив безумное шоу в гримерке с Никитюк: «И это еще трезвые».
Как сообщала Politeka, Екатерину Кухар могут навсегда исключить из проекта "Танці з зірками".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" рассказала о потере ребенка, видео: "После такого не хочешь жить".