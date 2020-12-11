Звезды проекта "Танці з зірками", судья, прима-балерина Екатерина Кухар и победительница последнего сезона, певица Санта Димопулос успевают помимо карьеры уделять внимание и своей семье
Так знаменитости хвастаются, какими красотками растут их маленькие дочери, у себя в микроблогах в Инстаграм.
Как передает Politeka.net, Кухар опубликовала в "сториз" свежие кадры, как они с 6-летней дочкой Анастасией наряжают елку. Девочка старательно выбирала игрушки, показывая их маме, снимавшей происходившее на телефон, и развешивала на новогоднее дерево.
"Ребенок дождался...", - подписан один из кадров. И "процесс пошел..." - другой.
Стоит отметить, темноволосая девчушка на удивление похожа на своего отца - артиста украинского балета Александра Стоянова.
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Также поделиться своим счастьем решила и певица Санта Димопулос, отправившаяся с семьей на отдых после победы на "Танцях з зірками".
"Всем хорошего настроения 😄❤️", - говорится в посте.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, что малышка - копия папы, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.
"Какие сильные папины гены 🧬, она совсем на вас не похожа. Но такая милашка"
"Какая же она милая,просто прелесть❤️😍😘💋"
"Дочка похожа на папу, говорят когда девочка копия папа, будет счастливая💕🙏"
"Папина копия😻👍"
"😘❤️Чудо-чудесное! 😍"
"Сладкая 😻"
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» внезапно запела, устроив безумное шоу в гримерке с Никитюк: «И это еще трезвые».
Как сообщала Politeka, Екатерину Кухар могут навсегда исключить из проекта "Танці з зірками".
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