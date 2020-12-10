Фронтвумен украинской группы The Hardkiss, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина рассказала, что думает о поступке Санты Димопулос
Как пишет Politeka.net, 30-летняя звезда в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи" рассказала, что считает поведение Димопулос в финале шоу лицемерным.
«Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно», - подчеркнула Санина, добавив, что лично для нее эта ситуация была неправильной и в какой-то мере унизительной.
Артистка отметила, что из-за такого финала пострадали все участники, которые очень много трудились и репетировали. По мнению Юли, Макс Леонов (партнер Санты) заслужил этот кубок кровью и потом. Она выразила сомнение, что Димопулос посоветовалась с ним перед тем, как отдать его. Сама певица в финале шоу хотела взять за руку своего партнера и сбежать подальше от этой ужасной ситуации.
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Юлия не стала скрывать, что ей не понравились слова, которые озвучила Санта в финале. Когда экс-солистка ВИА Гры заговорила про «эту девочку, у которой нет наград», Юлия едва смогла сдержать эмоции. Санина напомнила, что у нее много национальных наград, и такие слова ее оппонентки удивили ее.
Санина добавила, что телеканал абсолютно честно посчитал те голоса, которые пришли. За Санту действительно пришло больше голосов, но Юлия сомневается в их уникальности.
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