Вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце в шоу «Танці з зірками», поділилася своїми переживаннями

Нова публікація з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.net

Під час гучного проекту і після нього Юлія Саніна стала активно ділитися зі своїми шанувальниками, як вона домоглася успіху в танцях.

Нагадаємо, що у фіналі шоу перемогла українська виконавиця Санта Дімопулос. Однак глядачів чекала несподіванка, під прощальні слова Санта відмовилася від перемоги, віддавши кубок переможця Юлії. Санта заявила, що Саніна-справжня переможниця, оскільки навчилася танцювати з нуля. У свою чергу Юлія від нагороди відмовилася, заявивши, що друге місце для неї прекрасний результат.

І ось тепер Юлія повідомила всім, що вона спустошена і їй необхідна перерва, щоб відновитися і наповнитися для подальшої творчої діяльності.

«Неділя. Але я нікуди сьогодні не поспішаю. Сповільнитися і наповнити душу - основний план на найближчі дні. Відчуваю себе зараз тендітною прозорою оболонкою. Так багато віддала, так багато викликів, рішень, завдань...Так само багато любові і знань отримала натомість, подяки, почуттів, спогадів, які потрібно усвідомити, якими потрібно відновити ослаблену оболонку.

А через пару днів я візьму в руки улюблений блокнот і там з'явиться те, чим я буду радувати вас весь майбутній рік🙏 я це відчуваю», - написала артистка.

Публікацію Саніна проілюструвала знімком, де вона стоїть сумна і з закритими очима.

Шанувальники підтримали співачку в коментарях і висловили їй слова подяки за прекрасні вечори.

"Красива"", Чекаю в передчутті", "На хворе тисніть", " Така сильно прекрасна 🥺 🤍 спасибі за вашу повну віддачу будь-якій справі, за прекрасні недільні вечори, за емоції. Будемо сумувати за цім🥺 але попереду нас чекає ще більше🤍 ✊ 🏻", - пишуть в мережі

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