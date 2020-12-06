Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая заняла второе место в шоу «Танці з зірками», поделилась своими переживаниями

Новая публикация появилась на личной странице знаменитости в Инстаграм, передает Politeka.net

Во время нашумевшего проекта и после него Юлия Санина стала активно делиться со своими поклонниками, как она добилась успеха в танцах.

Напомним, что в финале шоу победила украинская исполнительница Санта Димопулос. Однако зрителей ждала неожиданность, во прощальные слова Санта отказалась от победы, отдав кубок победителя Юлии. Санта заявила, что Санина - настоящая победительница, поскольку научилась танцевать с нуля. В свою очередь Юлия от награды отказалась, заявив, что второе место для нее прекрасный результат.

И вот теперь Юлия сообщила всем, что она опустошена и ей необходим перерыв, чтобы восстановиться и наполниться для дальнейшей творческой деятельности.

«Воскресенье. Но я никуда сегодня не спешу. Замедлиться и наполнить душу - основной план на ближайшие дни. Чувствую себя сейчас хрупкой прозрачной оболочкой. Так много отдала, так много вызовов, решений, задач...Так же много любви и знаний получила взамен, благодарности, чувств, воспоминаний, которые нужно осознать, которыми нужно восстановить ослабленную оболочку.

А через пару дней я возьму в руки любимый блокнот и там появится то, чем я буду радовать вас весь будущий год🙏 я это чувствую», - написала артистка.

Публикацию Санина проиллюстрировала снимком, где она стоит грустная и с закрытыми глазами.

Поклонники поддержали певицу в комментариях и выразили ей слова благодарности за прекрасные вечера.

"Красивая"", Жду в предвкушении", "На больное давите", "Такая сильно прекрасна🥺🤍 спасибо за вашу полную отдачу любом делу, за прекрасные воскресные вечера, за эмоции. Будем скучать по цим🥺 но впереди нас ждет еще бильше🤍✊🏻", - пишут в сети

Напомним, что страдающий от ревности муж Саниной показал силу своей любви, у Жука нет шансов: "Оскар давно пора!".

Как сообщала Politeka, скандальная Ольга Фреймут не выдержала после победы Димопулос: «Даже не представляла, что люди могут…».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".