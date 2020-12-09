Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу" Танці з зірками " Юлія Саніна вибралася відпочити на морі і вразила розкутим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене на одному з курортів. Юлія Саніна похизувалася в довгій сорочці тілесного кольору, розпустивши своє волосся кольору воронячого крила.

Співачка вийшла на піщаний пляж рано вранці, щоб насолодитися морським бризом і приємною погодою теплої країни. Вона позувала до камери спиною, витягнувши руки високо вгору, красуня блиснула босими стрункими ногами, але все інше сховала під одягом.

"Настрій дня. Солоні волосся і голова, з якої поступово йдуть зайві думки...",- поділилася Юлія емоціями в описі до фото. Варто відзначити, що вона посіла друге місце в останньому сезоні "Танців з зірками", поступившись Санте Дімопулос.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від виду відпочиваючої Саніної і засипали її приємними коментарями:

"Сподіваюся це відпочинок перед Голосом"; "сонячна дівчинка😍 😘❤️"; "кайф ждем чекаємо ще фоточки з відпочинку❤️"; "краса неземна"; "чому так красиво 😍 вид заворожує😍"; "Юлія Олександрівна нарешті відпочиває😂"; "Урааа я чекала фото з моря"; " нам безумовно подобається Юлія Інстаграмівна! 😉 Пости, як гарячі пиріжки! 🔥 "; "Після такої титанічної роботи на танцях це заслужений релакс!".

Нагадаємо, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо палити".

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