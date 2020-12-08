Солистка The Hardkiss Юлия Санина после шоу "Танці з зірками" устроила себе незабываемый отпуск в теплых краях

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала "кусочки" отдыха на одном из курортов.

Так, девушка блеснула точеной фигурой в бикини. Идущая по песку Санина крутила головой, вздымая копну длинных волос, и соблазнительно вертела бедрами. Звезда засняла свою тень на песке - изящный силуэт, который, безусловно, будоражит фантазию.

На других кадрах Юлия показала пустынный пляж, расположившийся в тени пальм, и морскую гладь.

"Я никогда раньше не видела такие в пустыне курорты...", - говорит девушка.

В какой-то момент Санина нырнула вместе с телефоном, продемонстрировав аппетитные ножки под водой.

Напомним, финал "Танців зірками" в этом году был весьма неожиданным. Главная конкурентка Саниной, которая и стала победительницей - Санта Димопулос - внезапно отказалась от кубка, заявив, что Юлия больше заслуживает победы, поскольку научилась танцевать с нуля, и отдала ей награду.

Санина не приняла кубок, со словам, что второе место для нее прекрасный результат.

В итоге, продюсеры шоу назвали победителями обе пары и выдали два кубка, но солистка The Hardkiss решила выставить свою награду на аукцион.

Позднее в Инстаграм девушка попыталась объяснить свой поступок. По ее словам, она благодарна публике за поддержку (накануне финала по результатам опросов в Сети, именно Санина должна была победить), поэтому для нее символом победя является не награда, а любовь фанатов.

"Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь❤️", - подытожила Юлия.

Напомним, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".

Как сообщала Politeka, Санина призналась, что чувствует после поражения на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос смешали с грязью после ее поступка в адрес Саниной: "Развели народ!".