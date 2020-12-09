Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина выбралась отдохнуть на море и впечатлила раскованным видом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное на одном из курортов. Юлия Санина пощеголяла в длинной рубашке телесного цвета, распустив свои волосы цвета вороньего крыла.

Певица вышла на песчаный пляж ранним утром, чтобы насладиться морским бризом и приятной погодой теплой страны. Она позировала к камере спиной, вытянув руки высоко вверх, красотка сверкнула босыми стройными ногами, но все остальное спрятала под одеждой.

"Настроение дня. Солёные волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли...", - поделилась Юлия эмоциями в описании к фото. Стоит отметить, что она заняла второе место в последнем сезоне "Танців з зірками", уступив Санте Димопулос.

Пользователи соцсети пришли в восторг от вида отдыхающей Саниной и засыпали ее приятными комментариями:

"Надеюсь это отдых перед Голосом"; "Солнечная девочка 😍😘❤️"; "Кайф😍 Ждём ещё фоточки с отдыха ❤️"; "Красота неземная"; "Почему так красиво😍 вид завораживает😍"; "Юлия Александровна наконец-то отдыхает😂"; "Урааа я ждала фото с моря"; "Нам определённо нравится Юлия Инстаграмовна! 😉 Посты, как горячие пирожки! 🔥"; "После такой титанической работы на танцах это заслуженный релакс!".

Напомним, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".

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