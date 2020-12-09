Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна підкорила атмосферними фото з маленьким сином

Після емоційного фіналу популярного танцювального шоу, в якому переможниця Санта Дімопулос передала свій кубок їй, Саніна вирішила відправитися на заслужений відпочинок і провести час з сім'єю. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співачка показала, як насолоджується релаксом з сином.

Судячи зі знімків, Саніна вибралася поплавати в морі на невеликому судні. На знімках виконавиця задумливо дивиться за борт, а у неї на руках сидить її п'ятирічний син Даня. Саніна при цьому позує в чорному купальнику, білій сорочці і кепці їй під колір.

На другому кадрі видно, як хлопчик не те кусає маму за вухо, не те шепоче їй щось. На третьому фото Саніна позує вже одна, демонструючи свої стрункі і підтягнуті ніжки.

"Який приголомшливо красивий день ми прожили сьогодні", - підписала кадри виконавиця.

Шанувальники тут же відгукнулися на її новий пост. Серед коментаторів виявилася і Джамала, яка написала: «тому що ви самі красиві».

Інші люди пишуть:

"Які зайчики", "солодкі", "Пузатик", "теж тепла і сонечка хочу", "які ж ви Класні) на фото тільки Вала не вистачає!", "Гарного відпочинку", "заслужений відпочинок".

Нагадаємо, Юлія Саніна, яка відмовилася від кубка "Танців з зірками", розбурхала видом в купальнику.

Як повідомляла Politeka, спекотна Саніна розбурхала розкутим виглядом без штанів після поразки на "Танцях з зірками".

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