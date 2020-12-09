Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина покорила атмосферными фото с маленьким сыном
После эмоционального финала популярного танцевального шоу, в котором победительница Санта Димопулос передала свой кубок ей, Санина решила отправиться на заслуженный отдых и провести время с семьей. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певица показала, как наслаждается релаксом с сыном.
Судя по снимкам, Санина выбралась поплавать в море на небольшом судне. На снимках исполнительница задумчиво смотрит за борт, а у нее на руках сидит ее пятилетний сын Даня. Санина при этом позирует в черном купальнике, белой рубашке и кепке ей под цвет.
На втором кадре видно, как мальчик не то кусает маму за ухо, не то шепчет ей что-то. На третьем фото Санина позирует уже одна, демонстрируя свои стройные и подтянутые ножки.
«Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня», - подписала кадры исполнительница.
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Поклонники тут же откликнулись на ее новый пост. Среди комментаторов оказалась и Джамала, которая написала: «Потому что вы сами красивые».
Другие люди пишут:
«Какие зайки», «сладкие», «Пузатик», «Тоже тепла и солнышка хочу», «Какие же вы классные) на фото только Вала не хватает!», «Хорошего отдыха», «Заслуженный отдых».
Напомним, отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина взбудоражила видом в купальнике.
Как сообщала Politeka, знойная Санина взбудоражила раскованным видом без штанов после поражения на "Танцях з зірками".
Также Politeka писала, что страсти вокруг "Танців з зірками" не утихают, Влад Яма заговорил о финале шоу: «Я вроде остыл, но…».