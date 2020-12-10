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Популярная певица, экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос, которая победила в шоу "Танці з зірками", пожаловалась на фигуру

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта затеяла игру с поклонниками. Фаны просили ее опубликовать какое-нибудь фото, а артистка с удовольствием отвечала на эту просьбу. Один из вопросов касался фигуры звезды.

Санта призналась, что во время участия в проекте она весила 58 килограмм, но уже сейчас весит 61,5 килограммов. Димопулос отметила, что главный хореограф проекта предупреждала ее о том, что после «Танцев» все снова набирают вес.

"А я не верила", - отметила Санта.

Певица также рассекретила свои параметры 93-64-94.

Кроме этого, Санта поделилась фотографиями с отдыха, на которых она позирует в красивенном желтом купальнике. На фото видно пресс артистки и стройные ножки.

Напомним, что Санта Димопулос стала победителем шоу «Танці з зірками», но отказалась от кубка победителя в пользу Юлии Саниной. Это спонтанное решение произошло в финале проекта. Решение Санты вызвало настоящий скандал, так как Санина отказалась от кубка, а организатор шоу искали выход из сложившейся ситуации.

Добавим, что технически на проекте Санта была одной из самых сильных участниц, однако больше зрительской поддержки было у Юлии.

Напомним, что Санта Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями: «До сих пор не верится…».

Как сообщала Politeka, Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос: "Лицемерно...".

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