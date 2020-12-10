Фронтвумен українського гурту The Hardkiss, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна розповіла, що думає про вчинок Санти Дімопулос
Як пише Politeka.net, 30-річна зірка в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять Чутки" розповіла, що вважає поведінку Дімопулос у фіналі шоу лицемірною.
"Знаючи, що відбувалося за лаштунками, як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити про те, що їй не потрібна була ця перемога, – ну це як мінімум лицемірно", - підкреслила Саніна, додавши, що особисто для неї ця ситуація була неправильною і в якійсь мірі принизливою.
Артистка зазначила, що через такий фінал постраждали всі учасники, які дуже багато працювали і репетирували. На думку Юлі, Макс Леонов (партнер Санти) заслужив цей кубок кров'ю і потом. Вона висловила сумнів, що Дімопулос порадилася з ним перед тим, як віддати його. Сама співачка у фіналі шоу хотіла взяти за руку свого партнера і втекти подалі від цієї жахливої ситуації.
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Юлія не стала приховувати, що їй не сподобалися слова, які озвучила Санта в фіналі. Коли екс-солістка ВІА Гри заговорила про «цю дівчинку, у якої немає нагород», Юлія ледь змогла стримати емоції. Саніна нагадала, що у неї багато національних нагород, і такі слова її опонентки здивували її.
Саніна додала, що телеканал абсолютно чесно порахував ті голоси, які прийшли. За Санту дійсно прийшло більше голосів, але Юлія сумнівається в їх унікальності.
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