Українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Санта Дімопулос, яка посіла перше місце в проекті "Танці з зірками", похвалилася стильним луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з відпочинку, на якому постала у фірмовому одязі іменитих брендів.

"Сьогодні вранці прокинулася рано, лежала з відкритими очима і знову звикала до думки, що не потрібно їхати ні на яке тренування, прямого ефіру не буде, а нервове напруження закінчилося. Мені досі не віриться, що я на відпочинку", - зізналася Санта, розповівши шанувальникам, що відпочиває в Дубаї.

У коментарях під постом Санті залишили масу приємних слів.

"Неймовірна! Красуня! Вітаю із завершенням красивого проекту і вітаю з таким успіхом! Дивився всі ефіри! Вболівав! Був упевнений у перемозі!", "Красуня як завжди!", "Розумнички. Так тримати!", "Санта, хочу сказати ще раз, що ви така мила, добра, при цьому ще й така красуня, синуля класний, ну а малятко взагалі мовчу-така лапушка!", "гарного відпочинку", - пишуть користувачі Мережі.

Пізніше в сторіс Санта показала, як вони з чоловіком пробували м'ясо від знаменитого турецького шеф-кухаря Нусрета Гекче, більш відомого як Salt bae.

Раніше у нього в ресторані побував Філіп Кіркоров, який, за повідомленнями ЗМІ, заплатив за стейк близько 25 тисяч рублів.

Нагадаємо, що Дімопулос вилила душу про те, що залишилося за лаштунками шоу: "від ефіру до ефіру змушували...".

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