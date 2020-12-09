Украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая заняла первое место в проекте «Танці з зірками», похвасталась стильным луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с отдыха, на котором предстала в фирменной одежде именитых брендов.

«Сегодня утром проснулась рано, лежала с открытыми глазами и снова привыкала к мысли, что не нужно ехать ни на какую тренировку, прямого эфира не будет, а нервное напряжение закончилось. Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе», - призналась Санта, рассказав поклонникам, что отдыхает в Дубае.

В комментариях под постом Санте оставили массу приятных слов.

«Невероятная! Красавица! Поздравляю с завершением красивого проекта и поздравляю с таким успехом! Смотрел все эфиры! Болел! Был уверен в победе!», «Красотка как всегда!», «Умнички. Так держать!», «Санта, хочу сказать еще раз, что Вы такая милая, добрая, при этом еще и такая красавица, сынуля классный, ну а малышка вообще молчу - такая лапушка!», «хорошего отдыха», - пишут пользователи сети.

Позже в сторис Санта показала, как они с мужем пробовали мясо от знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гекче, более известного как Salt Bae.

Ранее у него в ресторане побывал Филипп Киркоров, который, по сообщениям СМИ, заплатил за стейк около 25 тысяч рублей.

Напомним, что Димопулос излила душу о том, что осталось за кулисами шоу: "От эфира к эфиру заставляли...".

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