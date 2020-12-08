Учасниця шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос захопила шанувальників, показавши красуню-дочку

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Софушка", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно підрослу красуню-дочку Софію. Дівчинка народилася у Дімопулос в 2019 році від Ігоря Кучеренка – співвласника мережі спортивних клубів. Пара узаконила свої стосунки ще в далекому 2015 році.

"Копія чоловіка», «яка солодка», «боже, яка мила», «яка красоточка», «сонечко мамине», "Крихітка підросла", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що учасниця шоу» Танці з зірками " і колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася цілою добіркою фотографій своєї однорічної дочки Софії.

Санта і її чоловік, бізнесмен Ігор Кучеренко в минулому році стали батьками малятка, яку назвали Софією. Напередодні сім'я відсвяткувала її перший день народження, а зараз Дімопулос вирішила поділитися пам'ятними фото, які сім'я встигла зробити з дівчинкою за минулий рік.

Нагадавши, зірка "Танців з зірками" Дімопулос показала красуню-дочку, що підросла.

Як повідомляла Politeka, зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала, на що здатна на паркеті.

Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" вразила витівкою в образі розпусної черниці.