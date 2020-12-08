Участница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос восхитила поклонников, показав подросшую красавицу-дочь

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Софушка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно подросшую красавицу-дочь Софию. Девочка родилась у Димопулос в 2019 году от Игоря Кучеренко – совладельца сети спортивных клубов. Пара узаконила свои отношения еще в далеком 2015 году.

«Копия мужа», «какая сладкая», «боже, какая милая», «какая красоточка», «солнышко мамино», «крошечка подросла», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что участница шоу «Танці з зірками» и бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась целой подборкой фотографий своей годовалой дочери Софии.

Санта и ее муж, бизнесмен Игорь Кучеренко в прошлом году стали родителями малышки, которую назвали Софией. Накануне семья отпраздновала ее первый день рождения, а сейчас Димопулос решила поделиться памятными фото, которые семья успела сделать с девочкой за прошедший год.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос показала подросшую красотку-дочь.

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос показала, на что способна на паркете.

Также Politeka писала, что Димопулос из «Танців з зірками» поразила выходкой в образе развратной монашки.