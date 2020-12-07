Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про найріднішу людину

На фото Санта позує в прозорій сукні з великим декольте. Красуня обійняла чоловіка, який стояв поруч В курточці і закрив одне око. На інших кадрах парочка обіймалася і веселилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем народження, рідний мій чоловік. Я загадувала, щоб в моєму житті з'явився друг, з яким нічого не страшно, у якого такі ж цінності, принципи і енергія, з яким ми будемо рухатися в одному напрямку і зможемо звернути гори. І ти з'явився, будучи навіть краще, ніж я могла собі мріяти) я впевнена в тобі на 200% і можу з закритими очима йти з тобою за руку", - написала Санта.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мої привітання та побажання всього найкращого. А ви, Санточка, на фотографіях немов лялечка", "який симпатичний хлопець з добрими очима"," схоже навіть більше, ніж на дружбу, з одного боку", " Санта, чоловік не ревнує?".

Повідомлялося, що переможниця «Танців з зірками» Санта Дімопулос поділилася новим постом, в якому висловила свої почуття з приводу шоу.

«Подяка. Це головне слово в моєму житті, відразу після слова любов. Величезна подяка всій неймовірно крутій команді»Танців з зірками". Всім, хто стояв за лаштунками і створював це масштабне шоу в такий непростий для всіх час», - написала співачка.

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