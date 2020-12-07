Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о самом родном человеке

На фото Санта позирует в прозрачном платье с большим декольте. Красотка обняла мужчину, который стоял рядом в курточке и закрыл один глаз. На других кадрах парочка обнималась и веселилась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днём рождения, родной мой человек. Я загадывала, чтобы в моей жизни появился друг, с которым ничего не страшно, у которого такие же ценности, принципы и энергия, с которым мы будем двигаться в одном направлении и сможем свернуть горы. И ты появился, будучи даже лучше, чем я могла себе мечтать) Я уверена в тебе на 200% и могу с закрытыми глазами идти с тобой за руку", - написала Санта.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мои поздравления и пожелания всего наилучшего. А Вы, Санточка, на фотографиях словно куколка", "Какой симпатичный парень с добрыми глазами", "Похоже даже больше, чем на дружбу, с одной стороны", "Санта , муж не ревнует?".

Сообщалось, что победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос поделилась новым постом, в котором выразила свои чувства по поводу шоу.

«Благодарность. Это главное слово в моей жизни, сразу после слова ЛЮБОВЬ. Огромная благодарность всей невероятно крутой команде «Танців з зірками». Всем, кто стоял за кулисами и создавал это масштабное шоу в такое непростое для всех время», - написала певица.

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