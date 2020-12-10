Санта Дімопулос, переможниця проекту "Танці з зірками", показала невідомі фото з проекту
Як пише Politeka.net, знімок екс-солістка групи ВІА Гра поділилася в Instagram.
Дімопулюс запитала своїх фоловерів, що їм показати. Серед надісланих варіантів були і неопубліковані фото з "Танців з зірками". Санта зазначила, що таких у неї багато і охоче поділилася з шанувальниками.
Дімопулос показала як знімки танцювальних номерів, так і фото закулісся.
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На одному з таких вона стоїть на сходинках біля покажчика, який показує напрямок до сцени. Поруч зі співачкою - її партнер по танцях Макс Леонов. Він стоїть боком до камери і дивиться на Санту, погляд якої спрямований прямо в кадр.
Санта Дімопулос відображена в ніжній сукні на бретелях, на її партнері – штани і сорочка з коротким рукавом, яку він вирішив не застібати.
Зазначимо, трохи раніше Санта Дімопулос розповів, що переможний кубок "Танців з зірками" був переданий на благодійний аукціон. З такою пропозицією виступила Юлія Саніна.
Як відомо, у фіналі шоу перемогла Санта Дімопулос, але вона вирішила резделіть свою перемогу з Юлією Саніною, яка досягла великого прогресу за час проекту.
Нагадаємо, що Дімопулос вилила душу про те, що залишилося за лаштунками шоу: "від ефіру до ефіру змушували...".
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