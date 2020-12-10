Санта Димопулос, победительница проекта "Танці з зірками", показала неизвестные фото с проекта
Как пишет Politeka.net, снимками экс-солистка группы ВИА Гра поделилась в Инстаграм.
Димопулюс спросила своих фолловеров, что им показать. Среди присланных вариантов были и неопубликованные фото с "Танців з зірками". Санта отметила, что таких у нее много и охотно поделилась с поклонниками.
Димопулос показала как снимки танцевальных номеров, так и фото закулисья.
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На одном из таких она стоит на ступеньках возле указателя, который показывает направление к сцене. Рядом с певицей - ее партнер по танцам Макс Леонов. Он стоит боком к камере и смотрит на Санту, взгляд которой направлен прямо в кадр.
Санта Димопулос запечатлена в нежном платье на бретелях, на ее партнере – брюки и рубашка с коротким рукавом, которую он решил не застегивать.
Отметим, немного ранее Санта Димопулос рассказал, что победный кубок "Танців з зірками" был передан на благотворительный аукцион. С таким предложением выступила Юлия Санина.
Как известно, в финале шоу победила Санта Димопулос, но она решила резделить свою победу с Юлией Саниной, которая достигла большого прогресса за время проекта.
Напомним, что Димопулос излила душу о том, что осталось за кулисами шоу: "От эфира к эфиру заставляли...".
Как сообщала Politeka, Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями: «До сих пор не верится…».
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