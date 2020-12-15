Знаменитая украинская прима-балерина и скандальная судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар рассказала, как встречает конец года, и поделилась атмосферным фото

Балерина, как и многие в эти дни, подводит итоги уходящего года и делится своими впечатлениями. Как сообщает Politeka.net, она поделилась соответствующим постом в своем Инстаграм.

Так, Кухар призналась, что декабрь этого года оказался совсем не похож на прошлогодний.

«Я всеми фибрами души ощущаю, что все в ожидании немыслимого чуда, которое ждёт нас после боя курантов... будто мы все очнёмся от страшного сна и всё будет как прежде», - написала балерина.

Она добавила, что сейчас весь мир разделился на три части: те, кто уже переболел китайским вирусом и на время перестал бояться; те, кто боится заболеть и те, кто сейчас болеет.

«И в этой канители хочется предложить всем нам думать исключительно о хорошем, посылать позитивные желания, энергию и мысли в космос!», - написала Кухар.

Она также поделилась совместным фото со своим мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. На снимке они в зимних нарядах позируют на улице на фоне новогодних декораций.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать пост.

«Какие Вы красивенные», «Милые», «Какая "тёплая" фотография», «Нежное такое фото загадывайте только хорошее и оно обязательно сбудется», «Прям как в сказке, самые лучшие», - пишут люди.

Напомним, Екатерина Кухар в пижаме засветила свою тесную квартиру со старым ремонтом: "Я больше не могу...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала вершину нежности на пуантах: топ образов красотки-балерины.

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