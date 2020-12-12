Украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась домашними кадрами

Как передает Politeka.net, видео танцовщица опубликовала в сторис на своей страничке в Instagram.



Звездная пара обзавелась ароматическими свечами, которые пришлись по вкусу даже мужу балерины Александру Стоянову.

На опубликованном видео Екатерина позировала в забавной пижаме возле елки, наслаждаясь запахом свечи.

"Здесь запах свежей рождественской выпечки и айсинговой корочки. Так хочется откусить кусочек и облизнуться", - поделилась Кухар своими впечатлениями от аромата.

Ранее Екатерина Кухар удивила поклонников признанием и уставшим видом.

В социальной сети Инстаграм она поделилась с фолловерами о том, что пятница выдалась для нее очень тяжелой.

"У меня сегодня легкий стресс, я себе сегодня не нравлюсь. У меня новая прическа, новый мэйк, и я себя совсем в нем не чувствую. Был сегодня тяжелый день. Хорошо, что он закончился… Насыщенный день. Расскажу вам потом, скоро увидите", – рассказала Кухар.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» внезапно запела, устроив безумное шоу в гримерке с Никитюк: «И это еще трезвые».

Как сообщала Politeka, Екатерину Кухар могут навсегда исключить из проекта "Танці з зірками".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" рассказала о потере ребенка, видео: "После такого не хочешь жить".