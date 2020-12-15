Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала, как наряжает елку с дочкой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Кухар и ее шестилетняя дочерь Анастасиея в пижамах занялись праздничным декором жилища. Они нарядили елку игрушками, также по квартире развесили гирлянды.

Кстати, на кадрах можно посмотреть, как выглядит квартира Кухар, в которой, по словам балерины, ремонт делался последний раз 15 лет назад.

Ранее Кухар призналась, что ей тесно в этой квартире и она мечтает о расширении квадратных метров в 2021 году.

"Я жду подарок от Святого Николая, Деда Мороза и Святого Валентина. Я бы очень хотела попросить новую квартиру, а еще лучше – дом. С ремонтом, так как прошлый был 15 лет назад и сейчас моя квартира похожа на детский дом игрушек и магазин женской одежды. Я больше не могу перепрыгивать с кучки на кучку, с платья на платье, с игрушки на игрушку. Мне очень нужно расширяться. Потому что мое жилье с двумя детьми, нянями и бабушкой маловато!", – рассказала Кухар.

В свою очередь муж балерины Александр Стоянов уверен, что ей попросту не хватает места для многочисленных нарядов.

"Если коротко, то Катерине не хватает гардероба. Поэтому придется перебираться в новое помещение, в котором для гардероба будет хотя бы 40-50 квадратов", – объяснил он.

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