И это в такой важный момент

Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар устроила скандал из-за самовольной выходки мужа Александра Стоянова

Как пишет Politeka.net, пара едва не рассталась еще до свадьбы. Прима-балерина рассказала семейную историю в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть польное видео, скрольте страницу до конца).

"Александр себе позволил фривольность и получил скандал. Он уехал в Италию на гастроли, на которые мы должны были ехать вместе", - заявила Екатерина Кухар.

Инцидент в звездной семье произошел в 2015 году, вскоре после рождения дочери Анастасии (тогда они жили только в гражданском браке). Как утверждает Кухар, через три дня ее благоверный уехал за границу и даже не забрал жену с маленькой дочерью из роддома. Балерина сильно обиделась и не желала разговаривать с Александром, который постоянно пытался к ней дозвониться.

"Я отключила телефон в доме, отключила телефон у мамы, у себя. Но он такой сумасшедший, просто взял и приехал. Отменил гастроли, приехал, помирился и уехал обратно", - с улыбкой рассказала Екатерина.

С премьером балета она сыграла свадьбу в 2019 году, до этого танцоры встречались около десяти лет. Судя по публикациям в Инстаграм, сейчас, у Александра и Кати все хорошо. Недавно она выложила совместное фото и в очередной раз призналась своему мужчине в любви:

"Я буду страстно любить тебя сегодня и всегда. Я обещаю сохранить это чувство и знаю: эта любовь одна и на всю жизнь. Мы это доказываем друг другу уже 10 лет!".

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